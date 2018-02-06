Юрист: CAS может обязать МОК пригласить спортсменов на ОИ-2018

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS) российским спортсменам, которых Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на Олимпийские игры 2018 в Южной Корее, следует обратиться в выездную арбитражную коллегию в Пхенчхане для ускоренного рассмотрения апелляций. Такое мнение высказал спортивный юрист Михаил Прокопец.

"У МОК не будет никаких возможностей отказаться. Этим решением CAS обяжет его допустить спортсменов к Олимпийским играм. Так и будет прописано: "Обязать МОК…" Если МОК не послушает CAS, возникнет большая проблема", — приводит слова юриста сайт teamrussia.pro.

Комиссия МОК, как стало известно 5 февраля, отказалась пригласить на Олимпиаду 15 россиян, оправданных CAS. Олимпийский комитет России ранее просил МОК прислать приглашения на Игры-2018 13 спортсменам и двум тренерам.

По итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда 43 российских спортсмена были пожизненно отстранены от Игр, их результаты на домашней Олимпиаде аннулированы. Впоследствии СAS полностью оправдал 28 атлетов, санкции с них были сняты, их результаты, достигнутые на Олимпиаде-2014, восстановлены.

CAS

Глава МОК Томас Бах после этого заявил о необходимости реформирования. "Считаем, эти решения показывают насущную потребность в проведении реформ, реформ внутренней структуры CAS. Это означает, что CAS должен изменить свою структуру так, чтобы мог обеспечивать более высокое качество и последовательность в осуществлении своей юрисдикции. Мы будем продолжать поддерживать контакт с CAS", — приводит его слова Р-Спорт.

В декабре Международный олимпийский комитет объявил, что "чистые" российские спортсмены будут допущены к участию в зимних Играх под олимпийским флагом в статусе "спортсмены-олимпийцы из России".

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.