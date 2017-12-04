Глава Союза биатлонистов сравнил Родченкова с осьминогом Паулем

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал обвинения информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, который в интервью New York Times заявил, что обсуждал с ним использование запрещенных препаратов для повышения эффективности спортсменов.

Кравцов отверг возможность контактов с экс-руководителем Московской антидопинговой лаборатории и сравнил его с осьминогом Паулем. "Помните, во время одного из футбольных чемпионатов мира был такой осьминог Пауль? Родченков мне сейчас очень его напомнил. За отсутствием возможности получить конкретную оплату он придумывает все новых и новых персонажей", — цитирует Кравцова "Спорт-Экспресс".

В интервью агентству "Р-Спорт" Кравцов заявил, что никогда не вел никаких серьезных разговоров о допинге с Родченковым. "Странно, что в течение двух лет Родченков не упоминал мою фамилию. И могу только повторить то, что уже говорил: мы никогда не вели с ним серьезных разговоров на тему допинга, и за все время, что Родченков работал главой антидопинговой лаборатории, не пересекались вообще", — сказал глава СБР.

Родченков в 2016 году рассказал New York Times, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" России, его свидетельства стали основной доклада независимой комиссии WADA о допинге в российском спорте. Российские власти ранее неоднократно опровергали его заявления, однако комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пришла к выводу, что Родченков "говорил правду". По итогам работы комиссии Освальда Россия ранее лишилась 11 медалей домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете.

Осьминог Пауль из немецкого океанариума Sea Life в Оберхаузене получил известность благодаря своей способности "предсказывать" результаты футбольных матчей сборной Германии. Так, в ходе Чемпионата Европы по футболу 2008 он угадал исход 4 матчей из 6, а на Чемпионате мира по футболу 2010 сбылись все "предсказания" Пауля.