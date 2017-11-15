У Лунева диагностировали сотрясение мозга

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв рассказал о своем состоянии после полученной травмы в товарищеском матче с Испанией.

"Не волнуйтесь, со мной все нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле", приводит его слова официальный аккаунт сборной России по футболу в Twitter.

Андрей Лунёв: "Не волнуйтесь, со мной всё нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!" pic.twitter.com/g64FfDQdfB — Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2017 г.

Российский голкипер получил черепно-мозговую травму после столкновения с испанским форвардом Родриго Мореной, который в игровом моменте попал Луневу коленом в голову. Игрок сборной России не смог продолжить встречу, его увезли с поля на электрокаре. Место в воротах российской команды занял полузащитник Денис Глушаков.

Товарищеская встреча России и Испании, которая состоялась в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:3.