"Скандальное решение": лыжники Легков и Белов не допущены на Олимпиаду-2018

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года российских лыжников Александра Легкова, завоевавшего на Играх золото, и Евгения Белова, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на источник в комиссии. Таким образом спортсмены не смогут выступать на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Также, по словам источника, с большой долей вероятности по всем делам российских спортсменов, рассматриваемым комиссией Освальда, будут приняты аналогичные решения.

Эту информацию подтвердила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Российской стороне после получения этих решений дан 21 день на апелляцию в CAS, она будет подана, отметила Вяльбе.

Ранее Вяльбе заявила, что комиссия при университете Лозанны обнаружила вскрытие пробирок у некоторых участников Олимпийских игр 2014 года, в том числе у российских спортсменов.

История вопроса

В декабре 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила Легкова, Белова, а также Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову по итогам доклада эксперта Ричарда Макларена.

В Лозанне в минувший понедельник прошло заседание комиссии МОК под руководством Освальда, которая должна была решить судьбу отстраненных спортсменов. Но решение в ходе десятичасового заседания так и не удалось принять.

По словам Вяльбе, Освальд на заседании попросил о дополнительном времени на разбирательство в деле отстраненных спортсменов.

Скандальное решение, противоречащее позиции главы МОК

Решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда в отношении российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова скандальное и противоречит позиции главы МОК Томаса Баха, заявил адвокат спортсменов Христоф Вишеманн.

"Решение заслуживает термина "скандал". Оно издевается над заявлением президента МОК Томаса Баха о выводах только на основе надежных доказательств", – говорится в заявлении на сайте Вишеманна.

Удар по международному спортивному праву

Решение комиссии МОК под руководством Дениса Освальда по российским лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову стало ударом не по России, а по международному спортивному праву, заявил агентству "Р-Спорт" глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Решение комиссии МОК удивительное и создает опасный прецедент. Судя по всему, спортсменам инкриминируют царапины на пробирках, что нонсенс. Задача спортсмена — пробежать, сдать анализ, две пробы, и забыть об этом. Если тебя подозревают в чем-то, то ты обязан прийти в лабораторию, и в твоем присутствии вскроют твою пробу Б", — сказал парламентарий.

"Получается, любой негодяй вроде (экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория) Родченкова может поцарапать пробирки любого спортсмена без его ведома, и спортсмена дисквалифицируют. Это же абсурд. Удар серьезный нанесен не по России, а по международному спортивному праву", — отметил он.