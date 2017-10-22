Бразильский футболист пожаловался на пьянство и расизм на Украине

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Бразильский нападающий луганского футбольного клуба "Заря" Пауло Виктор де Менезес Мело, более известный как Паулиньо, в интервью изданию R7 рассказал о своих впечатлениях от жизни на Украине.

По его словам, сразу по прибытии в страну он столкнулся с проявлениями расизма. Так, любое появление спортсмена на улице или в ресторане вызывало нездоровый интерес у окружающих, а соседка обращалась к нему не иначе как "черная обезьяна".

Футболист также обратил внимание на страсть местного населения к алкоголю. "Это очень холодная страна. Люди много пьют. Каждый день я вижу, как они пьют прямо на улице", — пожаловался он журналистам.

Спортсмен, однако, добавил, что доволен успехами своей команды и не собирается покидать Украину. "Я пока не думаю о возвращении в Бразилию. Я счастлив здесь с моей семьей, но я все еще хочу играть за крупный европейский клуб", — сказал Паулиньо.