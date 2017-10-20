RT запускает программу со звездой британского футбола Стэном Коллимором

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Телеканал RT запускает спортивную программу, вести которую будет известный британский футболист, комментатор и лауреат журналистских премий Стэн Коллимор.

Программа Stan Collymore Show расскажет зрителям о важнейших событиях в мире футбола в преддверии чемпионата мира, который пройдет в России в 2018 году.

В передачу войдут эксклюзивные интервью с известными футболистами, комментарии ведущих спортивных экспертов и обсуждение последних новостей из мира футбола.

"Я очень рад продолжить сотрудничество с RT — теперь я буду вести Stan Collymore Show, a также специальные выпуски, посвященные предстоящему чемпионату мира. Во время Кубка Конфедераций мы рассказывали болельщикам не только про сам турнир, но и про Россию. Говорили как есть, без прикрас — их реакция была потрясающей. Теперь я смогу делать это каждую неделю. Что может быть лучше?" — сказал Стэн Коллимор.

Летом 2017 года в рамках спецпроекта, посвященного Кубку Конфедераций FIFA 2017, Коллимор стал автором серии репортажей для RT. Спортсмен знакомил зрителей и футбольных болельщиков со всего мира с Россией, рассказывал о подготовке к турниру и встречался с гостями Кубка Конфедераций. В серии сюжетов Коллимор посетил российские города, принимавшие турнир, рассказал о том, что происходит за кулисами матчей Кубка, а также взял интервью у ведущих игроков и деятелей футбольного мира.

С 1990 по 2001 год Стэн Коллимор играл на позиции центрального нападающего в таких клубах английской Премьер-лиги, как "Ливерпуль", "Ноттингем-Форест" и "Астон Вилла". Он также выступал за сборную Англии, в том числе на чемпионате мира в 1998 году. Закончив профессиональную карьеру футболиста, Коллимор занялся спортивной журналистикой. Он работал ведущим на радиостанции BBC Radio Five Live, телеканале Channel 5 и спортивном радио talkSport.