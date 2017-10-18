Идеальный матч: Каррера прокомментировал разгром «Севильи»

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера назвал идеальным матч, в котором красно-белые со счетом 5:1 в рамках группового этапа Лиги чемпионов разгромили испанскую "Севилью". Об этом сообщает "Р-Спорт".

"Сегодня "Спартак" провел идеальный матч, позволяя минимум сопернику. Мы играли не против детского сада, играли против команды, которая три раза выиграла Лигу Европы, играли против великолепной команды. Да, нам, безусловно, повезло, что спас Селихов, спас Комбаров. В футболе нужна удача, но это не умаляет заслуг ребят. Поэтому если хотите найти негатив даже в этой победе, то можем обсудить это", — заявил Каррера на пресс-конференции.

Игра состоялась в Москве на стадионе "Открытие-Арена". У российской команды отличились Квинси Промес (18 и 90), Лоренсо Мельгарехо (58), Денис Глушаков (67) и Луис Адриано (74), у испанцев — Симон Кьер (30)

После трех сыгранных матчей в группе Е "Ливерпуль" и "Спартак" набирают по пять очков. За ними расположилась "Севилья" с четырьмя баллами. Словенский "Марибор" с одним очком замыкает таблицу. Ответный матч "Спартак" проведет против "Севильи" 1 ноября.