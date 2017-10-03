Боксер Форман рассказал, почему вызвал Сигала на поединок

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Американский боксер Джордж Форман объяснил, почему вызвал на поединок актера Стивена Сигала.
"Он (Сигал. — Прим. ред.) действительно умеет драться. Он настоящий боец и он достаточно крупный, чтобы защищаться", — написал бывший чемпион мира в Twitter.
He really can fight https://t.co/IBGjV7lgnV— George Foreman (@GeorgeForeman) 3 октября 2017 г.
Форман также уточнил, что во время поединка Сигал сможет использовать любые приемы, но не оружие. Сам он при этом будет только боксировать.
Сигал, мастер боевых искусств и обладатель черного пояса по айкидо, пока никак не прокомментировал брошенный ему вызов.
Форман — двукратный чемпион мира по боксу и олимпийский чемпион в тяжелом весе. В 1994 году он стал старейшим боксером, завоевавшим титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF. В его активе 76 побед, из них 68 нокаутом, в 81 бою на профессиональном ринге.