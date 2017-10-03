Боксер Форман рассказал, почему вызвал Сигала на поединок

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Американский боксер Джордж Форман объяснил, почему вызвал на поединок актера Стивена Сигала.

"Он (Сигал. — Прим. ред.) действительно умеет драться. Он настоящий боец и он достаточно крупный, чтобы защищаться", — написал бывший чемпион мира в Twitter.

He really can fight https://t.co/IBGjV7lgnV — George Foreman (@GeorgeForeman) 3 октября 2017 г.

Некоторые пользователи спрашивали у Формана, почему он не выбрал какого-нибудь другого актера, например, Жан-Клода Ван Дамма. Боксер ответил, что тот не подходит по весовой категории.

Форман также уточнил, что во время поединка Сигал сможет использовать любые приемы, но не оружие. Сам он при этом будет только боксировать.

Ранее 68-летний Форман через Twitter предложил 65-летнему актеру организовать бой. Твит собрал более 37 тысяч лайков, им поделились около 16 тысяч пользователей.

Сигал, мастер боевых искусств и обладатель черного пояса по айкидо, пока никак не прокомментировал брошенный ему вызов.

Форман — двукратный чемпион мира по боксу и олимпийский чемпион в тяжелом весе. В 1994 году он стал старейшим боксером, завоевавшим титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF. В его активе 76 побед, из них 68 нокаутом, в 81 бою на профессиональном ринге.