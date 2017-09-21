Бразильский футболист прошел все поле на коленях "в благодарность Богу"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Защитник бразильского "Интернасионаля" Алемао пересек футбольное поле на коленях после матча Серии Б (второй дивизион) против клуба "Фигейренсе".

Как пояснил футболист после игры, этим жестом он "отблагодарил Всевышнего" за помощь в восстановлении после тяжелой травмы.

В начале 2017 года Алемао сломал ногу. Во время реабилитации у футболиста возникли осложнения в виде отека костной ткани, из-за чего он мог остаться инвалидом. Тогда игрок пообещал проползти через весь стадион на коленях, если ему удастся вернуться на поле.

В матче против "Фигейренсе" защитник впервые появился на поле после пяти месяцев реабилитации. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу "Интера".