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Спорт

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая завершила карьеру

17:4728.08.2017
(обновлено: 17:52 28.08.2017)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЮлия Липницкая. Архивное фотоЮлия Липницкая. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Фигуристка Юлия Липницкая завершила карьеру, сообщил почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев.

Такое решение было принято еще в апреле и не стало неожиданностью, заявил Писеев агентству "Р-Спорт". "Непонятно, почему так долго не было официального объявления", — отметил он.

© РИА Новости / Владимир Песня
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Навка считает, что у Липницкой больше нет сил бороться

Писеев выразил мнение, что карьера олимпийской чемпионки 2014 года была бы более продолжительной с другим тренером. "Выскажу свое личное мнение: карьера Юлии Липницкой не завершилась бы так рано, если бы она поверила в тренера Этери Тутберидзе", — сказал он.

Липницкая до ноября 2015 года работала с Этери Тутберидзе, а в последнее время – с  Алексеем Урмановым. "Если бы они продолжили работать вместе, мы бы увидели еще не одно потрясающее выступление Липницкой", — добавил Писеев.

Собеседник "Р-Спорт" также отметил, что Липницкой не следует "морочить голову болельщикам", затягивая с окончательным решением. "Все ведь понимают, что когда есть Евгения Медведева, Елена Радионова, Алина Загитова, бороться с ними Липницкой сложно", — сказал Писеев.

© РИА Новости / Александр Вильф
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Олимпийская чемпионка фигуристка Юлия Липницкая, завершившая карьеру в 19 лет

В июне президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил "Р-Спорт", что Липницкая не предоставила планов на сезон-2017/18. Гендиректор организации Александр Коган в свою очередь сообщал, что руководство федерации намерено встретиться с Липницкой и ее тренером, чтобы обсудить ее дальнейшие планы. 

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что Липницкой есть причины завершить карьеру. "Сложно судить Липницкую. Наверное, у нее были веские причины принять такое решение. Видимо, она больше не чувствует в себе сил продолжать бороться", — сказала Навка RT.

В 2014 году Юлия Липницкая завоевала золото Олимпиады в Сочи в командных соревнованиях. Первое место тогда, помимо Липницкой, заняли Евгений Плющенко, спортивные пары Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Ксения Столбова и Федор Климов, а также танцевальные пары Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Елена Ильиных и Никита Кацалапов.

© REUTERS / LASZLO BALOGH
Ускользающая красота: чемпионки Олимпиады Липницкая и Сотникова прощаются со спортом

В 2016 году фигуристка столкнулась с проблемами из-за травм. В октябре Липницкая снялась с этапа Гран-при в США, а последние соревнования, в которых она участвовала, прошли в ноябре 2016 года. Тогда в московском этапе Гран-при спортсменке пришлось на несколько минут прервать произвольную программу из-за проблем с ногой, в итоге она заняла последнее, двенадцатое, место. В декабре 2016 года Юлия Липницкая получила травму тазобедренного сустава и поясницы — фигуристка возвращалась с тренировки и поскользнулась на тротуаре.

Коллеги поддерживали Липницкую — Евгений Плющенко заявлял, что ей "надо забыть все свои победы и неудачи и начинать с нового листа". Аделина Сотникова назвала Липницкую "спортсменом с большой буквы". "Горжусь тобой! Лечись! Все наладится", — написала Сотникова в ноябре в соцсети "ВКонтакте".

Подробнее о Юлии Липницкой >>

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