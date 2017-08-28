Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая завершила карьеру

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Фигуристка Юлия Липницкая завершила карьеру, сообщил почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев.

Такое решение было принято еще в апреле и не стало неожиданностью, заявил Писеев агентству "Р-Спорт". "Непонятно, почему так долго не было официального объявления", — отметил он.

Писеев выразил мнение, что карьера олимпийской чемпионки 2014 года была бы более продолжительной с другим тренером. "Выскажу свое личное мнение: карьера Юлии Липницкой не завершилась бы так рано, если бы она поверила в тренера Этери Тутберидзе", — сказал он.

Липницкая до ноября 2015 года работала с Этери Тутберидзе, а в последнее время – с Алексеем Урмановым. "Если бы они продолжили работать вместе, мы бы увидели еще не одно потрясающее выступление Липницкой", — добавил Писеев.

Собеседник "Р-Спорт" также отметил, что Липницкой не следует "морочить голову болельщикам", затягивая с окончательным решением. "Все ведь понимают, что когда есть Евгения Медведева, Елена Радионова, Алина Загитова, бороться с ними Липницкой сложно", — сказал Писеев.

В июне президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил "Р-Спорт", что Липницкая не предоставила планов на сезон-2017/18. Гендиректор организации Александр Коган в свою очередь сообщал, что руководство федерации намерено встретиться с Липницкой и ее тренером, чтобы обсудить ее дальнейшие планы.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что Липницкой есть причины завершить карьеру. "Сложно судить Липницкую. Наверное, у нее были веские причины принять такое решение. Видимо, она больше не чувствует в себе сил продолжать бороться", — сказала Навка RT.

В 2014 году Юлия Липницкая завоевала золото Олимпиады в Сочи в командных соревнованиях. Первое место тогда, помимо Липницкой, заняли Евгений Плющенко, спортивные пары Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Ксения Столбова и Федор Климов, а также танцевальные пары Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Елена Ильиных и Никита Кацалапов.

В 2016 году фигуристка столкнулась с проблемами из-за травм. В октябре Липницкая снялась с этапа Гран-при в США, а последние соревнования, в которых она участвовала, прошли в ноябре 2016 года. Тогда в московском этапе Гран-при спортсменке пришлось на несколько минут прервать произвольную программу из-за проблем с ногой, в итоге она заняла последнее, двенадцатое, место. В декабре 2016 года Юлия Липницкая получила травму тазобедренного сустава и поясницы — фигуристка возвращалась с тренировки и поскользнулась на тротуаре.

Коллеги поддерживали Липницкую — Евгений Плющенко заявлял, что ей "надо забыть все свои победы и неудачи и начинать с нового листа". Аделина Сотникова назвала Липницкую "спортсменом с большой буквы". "Горжусь тобой! Лечись! Все наладится", — написала Сотникова в ноябре в соцсети "ВКонтакте".

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