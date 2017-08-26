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Спорт

Самый ожидаемый бой поколения: Мейвезер против Макгрегора

08:0026.08.2017
(обновлено: 08:11 26.08.2017)
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© AP Photo / Jae C. HongФлойд Мэйвезер и Конор Макгрегор во время пресс-конференцииФлойд Мэйвезер и Конор Макгрегор во время пресс-конференции
© AP Photo / Jae C. Hong

В ночь с 26 на 27 августа в Лас-Вегасе на ринге встретятся Флойдом Мейвезер и Конор Макгрегор. Этот бой не только войдет в историю спорта, но и может ее изменить.

Поединок легенд

Флойд Мейвезер добился в боксе всего. Он провел 49 боев и во всех одержал победу, тем самым повторив рекорд легендарного Рокки Марчиано. За свою карьеру он сменил четыре весовых категории и во всех стал чемпионом мира по нескольким версиям. Самый популярный журнал о боксе "The Ring" признавал его лучшим боксером вне зависимости от весовой категории в 2005-2007 и в 2013-2015 годах. Два года назад Мейвезер одержал победу над Мэнни Пакьяо, и стало ясно, что непокоренных вершин в боксе для него не осталось. После боя с Андре Берто, в исходе которого изначально никто не сомневался, он завершил карьеру.

© AP Photo / Isaac BrekkenФлойд Мейвезер с чемпионскими поясами своим и его отца, тренера Флойдом Мэйвезером, после победы над Мэнни Пакьяо
© AP Photo / Isaac Brekken
Флойд Мейвезер с чемпионскими поясами своим и его отца, тренера Флойдом Мэйвезером, после победы над Мэнни Пакьяо

Если речь заходит о смешанных единоборствах, то первое имя, которое приходит в голову, — это Конор Макгрегор. Ирландец стал первым бойцом, одновременно носившим звание чемпиона в двух весовых категориях UFC. Его рекорд не такой впечатляющий, как у Мейвезера — он одержал победу в 21 бою, в трех был повержен. Но его статус самого популярного участники самой престижной организации в смешанных единоборствах не поддается сомнению.

И у одного из этих бойцов есть шанс в корне изменить современный спорт.

© AP Photo / Julio CortezКонор Макгрегор с чемпионским поясом после после боя с Эдди Альваресом
© AP Photo / Julio Cortez
Конор Макгрегор с чемпионским поясом после после боя с Эдди Альваресом

Истории двух "золушек"

Макгрегор часто говорит о том, что выбился из самых низов. Родители планировали, что он станет сантехником. До тех пор, пока он не начал драться в восьмиугольнике, ему приходилось жить на пособие по безработице. Но 12 ноября прошлого года он победил Эдди Альвареса и вместе с поясом чемпиона получил рекордный гонорар в UFC — более 3,5 миллиона долларов.

© AP Photo / John LocherКонор Макгрегор перед тренировкой в Лас-Вегасе
© AP Photo / John Locher
Конор Макгрегор перед тренировкой в Лас-Вегасе

Детство Флойда тоже было не самым простым. Как вспоминает сам Мейвезер: "Мой отец был барыгой, а мать сидела на наркоте. Я был мужчиной в доме с 16 лет". Но, надо отдать должное, отец и два его брата также занимались боксом, и это во многом определило дальнейший путь Флойда. По его собственным признаниям, он никогда всерьез не задумывался о какой-либо карьере, кроме боксерской.

© AP Photo / John LocherФлойд Мэйвезер во время тренировки в Лас-Вегасе
© AP Photo / John Locher
Флойд Мэйвезер во время тренировки в Лас-Вегасе

Если гонорары Макгрегора впечатляют, то как-то прокомментировать заработок Флойда не представляется возможным. Просто скажем, что за свой легендарный бой с Пакьяо он заработал около 280 миллионов долларов.

Что на кону?

Поскольку один из бойцов уже не имеет отношения к боксу, а другой — никогда не имел, чемпионское звание разыгрываться не будет. Но пояс победителю поединка все же достанется. При его изготовлении было использовано полтора килограмма золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 300 изумрудов.

© AP Photo / John LocherМаурисио Сулейман, президент Всемирного боксерского совета, демонстрирует пояс, который получит победитель боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мэйвезером
© AP Photo / John Locher
Маурисио Сулейман, президент Всемирного боксерского совета, демонстрирует пояс, который получит победитель боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мэйвезером

По словам президента UFC Даны Уайта, бой увидят более миллиарда семей по всему миру. И это новый ракурс в этом противостоянии — оно может изменить будущее спорта. Бокс долгое время оставался "видом спорта номер один" среди единоборств, но если Макгрегору удастся одержать победу, его позиции могут пошатнуться.

"Подарок для чернокожих фанаток" и "Столько ты стоишь"

Конор славится тем, что хорошо умеет "продавать" бои за счет трештока на пресс-конференциях и постоянных попыток задеть оппонента. И перед этим боем он действительно старался всячески вывести соперника из себя. Чего стоит только заявление о том, что обвинения в расизме, которые ему адресовал Мейвезер, ни на чем не основаны: "Я сам черный от пупка и ниже. И вот маленьких подарок для моих прекрасных чернокожих фанаток", — и после сделал несколько крайне неоднозначных движений тазом.

Флойд старался не отставать о своего соперника. На одной из пресс-конференций он осыпал Макгрегора несколькими пачками долларов, который заявил: "Это все однодолларовые купюры". "Именно столько ты и стоишь", — ответил ему Флойд.

Кто фаворит?

Бой пройдет по правилам профессионального бокса, что дает ощутимое преимущество Мейвезеру. Он побеждал в этом спорте лучших и занимается им с того момента, как научился ходить. Во многом благодаря отцу, который и сам был боксером, у Флойда есть уникальная техника — многие бои он выигрывал именно потому, что блестяще умел защищаться и действовать вторым номером. Несмотря на то, что, по меркам UFC, Макгрегор обладает очень хорошей ударной мощью и все три поражения получил после удушающих или болевых, профессиональный бокс — это совсем другой уровень.

© AP Photo / John LocherФлойд Мэйвезер во время тренеровки в Лас-Вегасе
© AP Photo / John Locher
Флойд Мэйвезер во время тренеровки в Лас-Вегасе

С другой стороны, Конор крупнее оппонента — Флойд заявляет, что он весит примерно 74 килограмма, а это значит, что до необходимой весовой категории Макгрегору нужно сбросить еще более четырех килограмм. При этом Мэйвезер утверждает, что бой состоится в любом случае, просто, если Конор не сможет согнать вес, его оштрафуют.

© AP Photo / Frank Franklin IIКонор Макгрегор перед пресс-конференцией в Нью-Йорке
© AP Photo / Frank Franklin II
Конор Макгрегор перед пресс-конференцией в Нью-Йорке

Макгрегор сейчас, по бойцовским меркам, в самом расцвете сил — ему 29 лет. А вот Флойд — "ветеран", которому в феврале исполнится 41 год.

Большинство экспертов и букмекеры считают, что шансы Мейвезера значительно выше. Вот, например, что думает об этом бою Майк Тайсон: "Макгрегор не победит в боксерском поединке. Он будет выглядеть нелепо".

© AP Photo / Scott HeaveyКоннор Макгрегор и Флойд Мэйвезер во время пресс-конференции, посвященной их предстоящему бою
© AP Photo / Scott Heavey
Коннор Макгрегор и Флойд Мэйвезер во время пресс-конференции, посвященной их предстоящему бою

В то же время экс-чемпион UFC и бывший соперник Макгрегора Эдди Альварес, не исключает победы своего коллеги: "У Конора есть три или четыре раунда, чтобы выиграть бой. Если вы не верите, что Конор имеет шанс против Флойда, то вы либо идиот, либо ничего не понимаете в боях".

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