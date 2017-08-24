Сербские болельщики устроили флешмоб с российским флагом

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В преддверии матча с российским футбольным клубом "Краснодар" болельщики сербской "Црвены Звезды" выложили на трибунах национальные флаги с элементами гербов двух стран. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Квалификационный матч раунда плей-офф Лиги Европы между "Краснодаром" и "Црвеной Звездой" проходит в четверг на стадионе "Райко Митич" в Белграде. Предыдущая встреча команд 17 августа окончилась победой российского клуба со счетом 3:2.

Для прохождения в групповой этап Лиги Европы "Краснодару" необходимо одержать верх в сегодняшнем матче. По словам тренера сербов Владана Милоевича, российский клуб "является фаворитом", но "Црвена Звезда" сделает все возможное для победы над соперником.