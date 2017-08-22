Власти Мордовии сделают упор на подготовку местных спортсменов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг – РИА Новости. Власти Мордовии считают необходимым делать упор на подготовку местных спортсменов, в связи с чем намерены и дальше поддерживать тренеров и спортшколы, говорится в сообщении на официальном портале органов госвласти республики.
По словам Волкова, руководство республики ставит задачу по созданию спортивного резерва с внедрением современных методик, с применением ведущих мировых практик по подготовке спортсменов высокого класса. "Во всех видах спорта необходимо делать упор на подготовку своих, доморощенных спортсменов. Вкладывать средства в детей, в их развитие. При этом особое внимание следует уделить подготовке тренеров и наставников. Здесь приглашение профессионалов с именем оправдано и даёт реальный эффект. Это подтягивает за собой развитие детско-юношеских школ, формирует новые тренерские команды", — пояснил он.
Врио главы республики отметил, что региональное правительство продолжит поддержку тренеров и спортсменов, организаторов и ветеранов спорта. "В городах и сёлах республики будут строиться новые спорткомплексы, бассейны, стадионы и ледовые дворцы. Продолжится ремонт и переоснащение школьных спортзалов. Всё это мы делаем для того, чтобы как можно больше людей, особенно молодых, приходили на стадионы, в кружки и секции, занимались физкультурой и спортом", — сказал Волков.
В прошлом году Мордовия вновь была признана самым спортивным регионом страны. Кроме того, в этом году на международном конгрессе в Москве республика получила премию "Лидеры спортивной индустрии" как лучший субъект, развивающий зимние виды спорта.
В настоящее время в регионе развиваются 25 базовых видов спорта. В этом году 12 спортивных школ Мордовии получат гранты Фонда поддержки олимпийцев России на общую сумму 14,5 миллиона рублей. Это лучший результат в стране, отмечается в сообщении.