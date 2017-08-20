"Зенит" объявил о "трансфере" Малахова

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Футбольный клуб "Зенит" опубликовал в Twitter фотографии с Андреем Малаховым, который примерил футболку "сине-бело-голубых".
Андрей Малахов — в "Зените"!#ТрансферНомер1 #ТрансферГода pic.twitter.com/jG4tYu0Wx0— ФК "Зенит" (@zenit_spb) 19 августа 2017 г.
Запись в социальной сеть сопровождалась хэштегом "трансфер года".
"Трансфер года! Спасибо "Зениту" за доверие, моему агенту Тине Канделаки за предложение, я не подведу! Смольников, Анюков, Лодыгин — за нами победа!" — написал Малахов.
Ранее стало известно, что шоумен покинул "Первый канал", где вел программу "Пусть говорят". Малахов подтвердил эту информацию, отметив, что намерен взять "декретный отпуск".
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