"Зенит" объявил о "трансфере" Малахова

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Футбольный клуб "Зенит" опубликовал в Twitter фотографии с Андреем Малаховым, который примерил футболку "сине-бело-голубых".

Запись в социальной сеть сопровождалась хэштегом "трансфер года".

Сам Малахов также опубликовал фотографии в форме футбольного клуба из Санкт-Петербурга в своем аккаунте в Instagram

"Трансфер года! Спасибо "Зениту" за доверие, моему агенту Тине Канделаки за предложение, я не подведу! Смольников, Анюков, Лодыгин — за нами победа!" — написал Малахов.

Ранее стало известно, что шоумен покинул "Первый канал", где вел программу "Пусть говорят". Малахов подтвердил эту информацию, отметив, что намерен взять "декретный отпуск".



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