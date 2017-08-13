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Спорт

Золотой прыжок: Мария Ласицкене победила на чемпионате мира

11:5713.08.2017
(обновлено: 12:29 13.08.2017)
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© AFP 2017 / Kirill KUDRYAVTSEVМария ЛасицкенеМария Ласицкене
© AFP 2017 / Kirill KUDRYAVTSEV

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала золото на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

В финале соревнований россиянка преодолела планку на высоте 2,03 метра. Второй стала украинка Юлия Левченко с результатом 2,01, а третьей — Камила Лицвинко из Польши (1,99).

Трудная победа

Таким образом, россиянка защитила титул чемпионки мира, завоеванный в Пекине в 2015 году. По ее словам, победа в Лондоне далась ей труднее.

Сергей Шубенков (Россия). Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Авторизованные и нейтральные: ЧМ для легкоатлетов из РФ без флага и гимна
"Во-первых, условия, в которые нас поставили, были тяжелее. Во-вторых, я приехала защищать титул. Это труднее. На тебя внимание публики, прессы. Все хотят, все ждут, так боишься разочаровать… Это все очень сильно давит", — сказала она журналистам.

По словам прыгуньи, ее победа не была закономерной. На высоте 1,99 метра Ласицкене сбила планку, а ее соперницы успешно преололели ее и вышли вперед. При таком раскладе россиянка осталась бы только третьей. 

"Подумала в этот момент — дурочка, надо исправляться", — рассказала она.

Рекорд России устоял

Уже будучи победительницей, прыгунья пыталась взять высоту в 2,08 метра — это мог бы быть не только ее личный рекорд, но и национальный рекорд России. Однако все три попытки закончились неудачей.

"Золотая медаль в Лондоне была моей главной целью в этом сезоне, но, конечно, я хотела бы поднять планку немного выше. Мне не понравилась ни одна из моих попыток на 2,08 метра. Надеюсь, у меня все еще есть потенциал, чтобы побить мировой рекорд в этом сезоне", — отметила прыгунья.

Сейчас рекорд России — 2,07 метра.

Под гимн IAAF

Участницы соревнований в беге на 100 метров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Российским легкоатлетам запретили петь гимн страны на ЧМ в Лондоне
Российские легкоатлеты выступают на чемпионате мира под в нейтральном статусе. Поэтому в случае их победы над стадионом раздается гимн Международной ассоциации легкоатлетических федераций и поднимается ее флаг.

Так прошла и церемония награждения в прыжках в высоту. Позже журналисты попросили Ласицкене рассказать, что она переживала в этот момент.

"Мы услышали гимн IAAF, — ответила прыгунья. — Конечно, очень хотелось услышать свой родной гимн. Но не буду на это тратить силы, их уже и так очень много потрачено. Результат есть — и это главное".

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