Медведев подписал документ о создании антидопинговой лаборатории МГУ

Сотрудник лаборатории во время работы в антидопинговом центре (АДЦ), получившем аккредитацию Всемирного антидопингового агентства (WADA), в Москве. Архивное фото

Сотрудник лаборатории во время работы в антидопинговом центре (АДЦ), получившем аккредитацию Всемирного антидопингового агентства (WADA), в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в составе Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова национальной антидопинговой лаборатории, документ размещен на сайте правительства в субботу.

Ранее сообщалось, что национальная антидопинговая лаборатория в составе МГУ должна быть создана до 1 ноября 2017 года.

"Устав МГУ дополнен положениями о новом структурном подразделении — национальной антидопинговой лаборатории. Лаборатория будет осуществлять мероприятия по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд России, проведению независимого объективного анализа проб и образцов биологических материалов для допинг-контроля с использованием современных методов, проведению исследований, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные изменения позволят национальной антидопинговой лаборатории осуществлять свою деятельность в структуре МГУ, независимо от органов власти, в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с допингом в спорте и российским законодательством.

Решение о создании антидопинговой лаборатории МГУ было принято 11 октября прошлого года по итогам заседания совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA. Национальную антидопинговую лабораторию было решено создать в составе МГУ.

Делегация WADA в июле посетила МГУ и, по словам ректора вуза Виктора Садовничего, положительно оценила ход работ по созданию антидопинговой лаборатории.

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