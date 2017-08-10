Бразильский футболист травмировался, празднуя забитый гол

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Футболист бразильского клуба Santa Cruz Андре Сильва неудачно отпраздновал гол, забитый в ворота соперника — команды Criciuma. В попытке перепрыгнуть через рекламный щит, он упал и несколько минут не мог встать.

Видео инцидента доступно на YouTube. В ролике видно, как Сильва налетает на щит, едва не задев оператора. После падения он какое-то время лежит, держась за ногу, затем встает и возвращается в игру.

Гол Сильвы, однако, не спас команду от поражения — Santa Cruz в итоге проиграли со счетом 1:2.