В «Мегаспорте» состоится Кубок Мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Дворец спорта "Мегаспорт" 15-18 августа примет игры X Кубка Мэра Москвы по хоккею с шайбой, сообщает сайт mos.ru. Традиционно в соревнованиях примут участие команды "Динамо", ЦСКА, "Спартак" и подмосковный "Витязь".

Кубок Мэра Москвы по хоккею проходит с 2008 года и является предсезонным турниром. В основном в играх участвуют команды из столичного региона. В прошлом году обладателем кубка в четвертый раз стало московское "Динамо", одержавшее уверенную победу над "Витязем" (6:2).

Церемония открытия турнира состоится во дворце спорта "Мегаспорт" 15 августа в 19:00.

Церемония награждения пройдет там же 18 августа по окончании последнего матча.