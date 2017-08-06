"Краснодар" сыграл вничью с "Уралом" в матче 4-го тура РФПЛ

МОСКВА, 6 авг — Р-Спорт. "Краснодар" на последней минуте ушел от поражения в матче четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) c екатеринбургским "Уралом".

Встреча, прошедшая в воскресенье в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1. На 15-й минуте гол забил игрок "Урала" Вараздат Ароян. У "Краснодара" с пенальти отличился Андреас Гранквист (90+4).

"Урал" набрал шесть очков в четырех турах, на счету "Краснодара" семь баллов.

В следующем туре "Краснодар" 10 августа сыграет в гостях с грозненским "Ахматом", "Урал" днем ранее примет петербургский "Зенит".

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