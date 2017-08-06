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Спорт

Чемпионат России по пляжному футболу: подарок "Локо" и везение "Кристалла"

21:3006.08.2017
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИгроки сборной России по пляжному футболу Максим Чужков (слева) и Антон Шкарин. Архивное фотоИгроки сборной России по пляжному футболу Максим Чужков (слева) и Антон Шкарин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА,6 авг – Р-Спорт, Василий Конов-мл. Регулярный чемпионат России по пляжному футболу в воскресенье завершился в Москве. С 1 по 6 августа в столице на стадионе "Янтарь" прошел третий этап тринадцатого первенства страны. По итогам "регулярки" определились все участники Суперфинала, который пройдет с 11 по 20 августа в Саратове.

"Локо" сделал подарок, а "Кристаллу" повезло"

По сравнению с сезоном-2016 в чемпионате России соревновались не восемь, а девять команд. Именно из-за увеличения состава участников регулярного первенства изменился и формат Суперфинала. Если в прошлом году в решающей стадии принимали участие лишь четыре клуба, то сейчас в Саратов отправятся шесть команд. При этом первые две команды по итогам "регулярки" напрямую выйдут в полуфинал, где встретятся с победителями четвертьфинальных серий. В 1/4 финала третья команда "регулярки" сыграет с шестой, а четвертая — с пятой. Все серии Суперфинала будут проходить до двух побед.

Минуют стадию четвертьфиналов самые титулованные российские клубы – московский "Локомотив" и санкт-петербургский "Кристалл" (по три победы в чемпионате России). Железнодорожники на московском этапе потерпели лишь одно поражение в серии пенальти в матче с тем же "Кристаллом", и вполне закономерно выиграли "регулярку". "Кристалл" же не очень удачно стартовал на песке "Янтаря", занял в итоге второе место, и тут не обошлось без участия московского ЦСКА.

Лидировавшие после двух этапов в Санкт-Петербурге и Казани армейцы в заключительном туре третьего этапа сенсационно проиграли занявшему предпоследнее место "Строгино" и покинули вторую строчку. "Локомотиву" и "Кристаллу" лишнее время на отдых, возможно, требуется больше, чем остальным. Представители этих клубов составляют костяк сборной России. Национальная команда с 28 по 30 июля также на "Янтаре" уверенно выиграла домашний этап Евролиги. Получилось, что российские игроки за десять дней провели по девять игр.

"Наверное, нам повезло попасть напрямую в полуфинал. Но после поражения в первом матче московского этапа (от "Строгино" 4:5) мы не обращали внимания на результаты, наша задача была хорошо подготовиться, мы были готовы к любому раскладу. Раз сразу будем играть в полуфинале, значит, так тому и быть. Но в целом у "Кристалла" все нормально, и мы к решающим матчам набрали неплохой ход. Теперь нам надо сохранить этот ход", — подвел итоги главный тренер "Кристалла" Александр Елизаров.

Играющий тренер "Локомотива" Илья Леонов напомнил, что "до чемпионата задача была попасть в двойку". "И мы ее выполнили, при этом заняли первое место. В воскресенье празднуется День железнодорожника, вот "Локомотив", выиграв "регулярку", сделал такой подарок. Но в Суперфинале все будет заново и по-другому. Качество игры могу оценить на четверку или четверку с минусом. Есть, куда расти", — сказал Леонов. Капитан железнодорожников Егор Шайков также подчеркнул, что выполнена лишь локальная задача, а все основное впереди.

Травмы ЦСКА, прогресс "Спартака"

Для ЦСКА московский этап, естественно, вышел неудачным, но во многом это объясняется большим количеством травм. Главной же проблемой стало повреждение вратаря Максима Роговского. При этом армейцы по сравнению с прошлым сезоном добились серьезного прогресса, поднявшись с последнего на четвертое место.

"Все очень плохо. У нас очень много травмированных, включая основного вратаря, а второй (голкипер) оказался не готов к такому. Поэтому у нас нет спокойствия, плюс много травм. Из-за больших кадровых потерь нам очень тяжело, не смогли закончить "регулярку" в нормальном положении, — анализировал ситуацию армеец Сергей Степлиани. — С психологией в Суперфинале проблем не должно быть, но многое зависит от восстановления травмированных. Пять дней — очень короткий срок".

По сравнению с прошлым сезоном шаг вперед сделал и московский "Спартак", поднявшийся с четвертой на третью строчку. При этом "красно-белые" в Москве громили практически всех, включая ЦСКА. Символично, что дерби пришлось прямо на шестилетие "Спартака", который тогда пришли поддержать Денис Глушаков и Артем Ребров. Единственное поражение "красно-белые" потерпели от "Кристалла" (4:5), но тогда у спартаковцев были большие претензии к судейству.

"Я хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам, которые на протяжении всего этапа гнали нас вперед. Спасибо всем ребятам в команде, которые выкладывались и бились с первой до последней секунды. Я считаю, что именно московский этап сложился для нас положительно. Если бы нам в других этапах чуть больше повезло, то могли бы быть выше. Надеюсь, что дальше у нас все будет лучше и лучше", — подвел итоги капитан "Спартака" Алексей Зуев.

"Говоря о Суперфинале, то все в наших руках. Мы подготовились очень неплохо. Если будем выходить на каждую игру с таким же настроем, как в Москве, то можем рассчитывать на первое место, — продолжил Зуев. — Созрел ли "Спартак" для чемпионства? "Спартак" — такой бренд, которому некогда "зреть", которому надо выходить и занимать первое место".

На пятой строчке финишировала саратовская "Дельта", а на шестой – дебютант Суперлиги санкт-петербургский "Сити". В четвертьфинале сыграют пары "Спартак" — "Сити", ЦСКА — "Дельта". Последние могут рассчитывать на мощную поддержку и аншлаги, которые были в Саратове в прошлом сезоне во время проведения этапа "регулярки". Несомненно, без фанатов не останется и "Спартак".

Победитель пары ЦСКА – "Дельта" выходит по сетке на "Локомотив". Соперник "Кристалла" определится в матче "Спартака" и "Сити".

Седьмое место, которое гарантирует прямую путевку на сентябрьский Кубок России в Самаре, заняли самарские "Крылья Советов". На восьмой строчке обосновался двукратный чемпион страны "Строгино", который из-за финансовых проблем пропускал два последних розыгрыша. Замкнул турнирную таблицу подмосковный "Элмонт".

"Результатом, скорее, недовольны. Игры чередовались. Да, были и хорошие по содержанию, бойцовские. Где-то не везло. Также были и провальные. Не было стабильности. Конечно, хотелось быть выше в турнирной таблице, но с таким составом и бюджетом, я считаю, это место закономерно. Нужно обкатывать ребят, так что команда строится на будущее", — подвел итоги капитан "Строгино" Егор Еремеев.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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