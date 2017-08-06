"Рубин" обыграл ЦСКА в матче четвертого тура РФПЛ

Матч 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА и ФК Рубин. 6 августа 2017

Матч 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА и ФК Рубин. 6 августа 2017

МОСКВА, 6 авг — Р-Спорт. Московский ЦСКА потерпел поражение от казанского "Рубина" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу, проиграв второй матч в текущем турнире.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев, у которых дубль оформил Жонатас (2-я и 10-я минуты), в составе армейцев отличился Георгий Щенников (13-я).

"Рубин", набравший шесть очков в четырех турах, 9 августа примет московский "Локомотив", ЦСКА (6 очков) в этот же день сыграет с "Тосно" на чужом поле.

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