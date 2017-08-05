"Локомотив" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 5 авг – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Футболисты московского "Локомотива" обыграли "СКА-Хабаровск" в матче четвертого тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Мяч забил Алексей Миранчук на 75-й минуте.
"Локомотив" добился четвертой победы в четырех стартовых турах. Дебютант РФПЛ "СКА-Хабаровск" потерпел четвертое поражение.
В следующем туре железнодорожники 9 августа на выезде сыграют с казанским "Рубином", а "СКА-Хабаровск" днем ранее примет махачкалинский "Анжи".
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>