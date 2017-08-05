Московское "Динамо" разгромило "Амкар" в матче чемпионата России по футболу

Матч 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Динамо и ФК Амкар. 5 августа 2017

Матч 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Динамо и ФК Амкар. 5 августа 2017

ХИМКИ (Московская область), 5 авг – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Московское "Динамо" нанесло поражение пермскому "Амкару" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу.

"Динамо" выиграло у "Амкара" со счетом 3:0 во встрече, состоявшейся в субботу на подмосковной "Арене Химки". Счет на 49-й минуте открыл нападающий "бело-голубых" Кирилл Панченко, после чего его одноклубник Александр Зотов удвоил результат (64-я минута), а нападающий Вандерсон установил окончательный итог (82).

Таким образом, "Динамо" после 4 туров набрало 4 очка и поднялось на 10-е место в турнирной таблице. "Амкар" потерпел четвертое поражение подряд.

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