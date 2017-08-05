Немки Людвиг/Валькенхорст завоевали золото ЧМ по пляжному волейболу

МОСКВА, 5 авг — Р-Спорт. Немки Лаура Людвиг и Кира Валькенхорст завоевали золото чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходил в Вене.

В субботнем финале немецкая пара взяла верх над американками Эйприл Росс/Лорен Фендрик — 2-1 (19:21, 21:13, 15:9).

В матче за бронзу бразильянки Ларисса Франка и Талита Антунес со счетом 2-1 обыграли канадскую пару Сара Паван/Мелисса Умана-Паредес.

Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова не смогли пробиться в плей-офф турнира, уступив в матче за путевку в эту стадию между lucky losers кубинкам Лидианнисе Бенитес и Лейле Консуэло Ортеге.

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