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Спорт

Фара светит ярко: британский легкоатлет взял первое золото ЧМ-2017

02:2305.08.2017
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© Getty Images/POOLПерейти в фотобанкБегун Мо Фара (Великобритания). Архивное фотоБегун Мо Фара (Великобритания). Архивное фото
© Getty Images/POOL
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ЛОНДОН, 5 авг — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Чемпионат мира по легкой атлетике стартовал в пятницу в столице Великобритании. Единственную золотую медаль, разыгранную в первый день соревнований, завоевал на дистанции 10000 метров четырехкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара, для которого это мировое первенство — последнее выступление в карьере.

Когда спотыкаются звезды

Легкоатлет Валерий Борчин
© РИА Новости / Антон Денисов
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На чемпионате мира в Лондоне две общепризнанных звезды. Первая — восьмикратный олимпийский чемпион из Ямайки Усэйн Болт. Самого быстрого человека на планете, как и на любом турнире, преследуют люди с камерами везде, куда только их пускают.

Но вторая звезда для британцев светит не менее ярко. Это Мо Фара — стайер, выигравший по два золота на Олимпиадах 2012 и 2016 года на дистанциях 5000 и 10000 метров. Классический пример космополитизма Великобритании — уроженца Сомали здесь приветствуют так бурно, как мало кого другого.

П/к главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Р. Макларена
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Для обоих чемпионат мира станет последним стартом в карьере. Оба выступают в двух дисциплинах — Болт на стометровке и в эстафете 4х100 метров, Фара, как всегда на пяти- и десятикилометровке. И в первый день чемпионата мира оба сделали первые шаги к тому, чтобы окончание карьеры получилось золотым — но при этом споткнулись.

Фара аж дважды был близок к тому, чтобы упасть на последнем круге забега на 10000 метров — настолько контактно боролись с ним соперники. Особенно опасно выглядел второй его сбой. Но британец устоял — и заполненные до отказа трибуны увидели его классический победный финишный рывок.

Сергей Шубенков (Россия). Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Так единственное золото, которое было разыграно в первый день чемпионата мира, досталось Фаре. Теперь он может готовиться к финальному забегу на пятикилометровой дистанции, который пройдет 12 августа.

Болт же споткнулся в своем забеге первого круга на стометровке на выходе из стартовых колодок. Возможно, именно поэтому его результат среди всех участников оказался только восьмым — 10,07. Тем не менее, финишную черту ямаец пересек первым и вышел в полуфинал напрямую.

"Мне кажется, эти колодки были худшими за все время, что я выступаю. Они трясутся, держатся некрепко, надо будет с ними разобраться, потому что в дальнейшем эту ошибку повторять нельзя, — сказал Болт журналистам. — В целом все в порядке, но это был не лучший забег".

Когда награждают до стартов

Министр спорта РФ Павел Колобков. Архивное фото
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini
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Чемпионат мира в Лондоне начался с… церемоний награждения — до старта соревнований. Организаторы в этот день вручали пять медалей мировых первенств разных лет, которых были лишены легкоатлеты, уличенные в употреблении допинга.

Подобные церемонии будут также проведены 5 и 6 августа, но так получилось — специально или нет — что в пятницу вручали медали, отнятые в результате дисквалификации у россиянок Антонины Кривошапки и Анастасии Капачинской. Золото чемпионата мира-2013 получила женская сборная США в эстафете 4х400 метров. Изменения также коснулись обладателей других наград в этой дисциплине — серебро и бронзу вручили британкам и француженкам соответственно.

Стефани Энн Макферсон из Ямайки получила бронзу этого же мирового первенства в беге на 400 метров. Американка Франческа Маккорори получила бронзу мирового первенства 2011 года в беге на 400 метров. Также бронзовые награды были вручены женской сборной Великобритании в эстафете 4х400 метров с чемпионатов мира 2009 и 2011 годов.

Минус двое

Российский прыгун в высоту Иван Ухов. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Четыре российских участника чемпионата мира вышли на старт в первый день соревнований. Самым первым выполнил свою задачу золотой медалист мирового первенства-2013 в прыжках в длину Александр Меньков. Он в первой же попытке на два сантиметра перелетел линию автоматической квалификации, прыгнув на 8,07 метра, и вышел в финал.

В прыжках с шестом у женщин объективно можно было рассчитывать на успешную квалификацию обеих российских спортсменок — Анжелики Сидоровой и Ольги Муллиной. Однако Сидорова потерпела неудачу — она трижды сбила планку на стартовой для себя высоте (4,50) и не вышла в финал.

Анастасия Капачинская. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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В смешанной зоне россиянка сначала просто плакала. Но потом начала говорить. "Просто недоработала в этом сезоне, видимо. Это то, что я заслужила. В первой попытке спокойно брала высоту, но рука к шесту прилипла. А потом… Сама во всем виновата", — констатировала Сидорова.

Третью попытку Сидорова исполняла в момент, когда на дорожку Олимпийского стадиона в Лондоне вышел Болт. Но шум на трибунах, по словам россиянки, на нее повлиять не мог — как и нервная обстановка в нынешнем сезоне. "Не хочу ни на что сваливать, это мои проблемы, я с ними не справилась", — подчеркнула чемпионка Европы 2014 года.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения учебно-тренировочного центра Новогорск. 12 мая 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
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А вот Муллина с проблемами справилась — причем эти проблемы, как потом рассказала прыгунья, реально были. "Мы прыгнули на 4,50, а потом минут 15 ждали, начнем или не начнем прыгать на 4,55. В итоге сказали — прыгайте, а я понимаю, что уже остыла. Было тяжело собраться, на это я потратила две попытки, но в третьей, к счастью, все получилось", — сказала она.

В итоге Муллина, до прыжка на 4,55 последовательно бравшая с первой попытки 4,20, 4,35 и 4,50 метра, вошла в число финалисток. Медали чемпионата мира в прыжках с шестом у женщин будут разыграны 6 августа.

Неудачно провел квалификацию российский метатель диска Виктор Бутенко. С результатом 59,29 метра он оказался только 23-м и не попал в финал.

Гвоздь субботы — Болт

Лаборатория по тестированию на допинг. Архивное фото
© AP Photo / Sang Tan
Информатор IAAF бегун Хютте дисквалифицирован на четыре года за допинг
В субботу, второй день чемпионата мира, будет разыграно четыре комплекта медалей. Гвоздь программы этого вечера — финальный забег на 100 метров у мужчин, который станет последним на этой дистанции в спортивной карьере самого быстрого человека планеты Усэйна Болта.

Счет российским медалям вполне может быть открыт в прыжках в длину у мужчин — Александр Меньков, обладающий пятым результатом сезона в мире, способен побороться за пьедестал. Финальные состязания в метании диска у мужчин и забег на 10000 метров у женщин пройдут без россиян.

Также в утренних квалификационных состязаниях выступит один российский спортсмен. В толкании ядра у мужчин за выход в финал поборется Александр Лесной.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт" >>

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