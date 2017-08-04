Мутко проверил готовность Санкт-Петербурга к ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1077)

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко прибыл в Санкт-Петербург, чтобы оценить готовность городских объектов к проведению Чемпионата мира по футболу летом 2018 года.

Вице-премьер, в частности, посетил строительную площадку станции "Новокрестовская" Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена, которая должна быть готова к началу турнира.

По итогам визита Мутко провел рабочее совещание на стадионе "Санкт-Петербург", где вместе с представителями органов городской власти обсудил ход подготовки северной столицы к предстоящему чемпионату.

Следующим летом Россия впервые принимает Чемпионат мира по футболу. Матчи турнира, помимо Санкт-Петербурга, состоятся в Москве, Волгограде, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. В северной столице игры пройдут на поле "Стадион Санкт-Петербург", который открылся весной этого года и стал одной из площадок для проведения матчей Кубка конфедераций-2017.