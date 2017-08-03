"Краснодар" победил "Люнгбю" и вышел в плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 3 авг — Р-Спорт. Футболисты "Краснодара" победили датский "Люнгбю" по сумме двух матчей в третьем квалификационном раунде Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.

Первый матч команд в Краснодаре завершился победой российского клуба – 2:1. Ответная встреча, состоявшаяся в четверг в Люнгбю, завершилась вновь в пользу "быков" – 3:1. В составе "Краснодара" дубль сделал Маурисио Перейра (9-я и 22-я минуты), еще один гол забил Павел Мамаев (89-я, с пенальти). У "Люнгбю" отличился Миккель Рюгор (28).

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы состоится в пятницу в Ньоне.

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