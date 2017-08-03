Неймар подписал пятилетний контракт с "ПСЖ"

МОСКВА, 3 авг — Р-Спорт. Французский "Пари Сен-Жермен" подписал 5-летний контракт с нападающим сборной Бразилии по футболу Неймаром, сообщается в официальном аккаунте клуба в Instagram.

Paris Saint-Germain is very happy to announce the arrival of Neymar Jr. Neymar Jr is now committed to the French capital’s club until June 30, 2022 🇧🇷#BemvindoNeymarJR Публикация от Paris Saint-Germain (@psg) Авг 3 2017 в 12:41 PDT

Ранее в четверг представители Неймара выкупили у "Барселоны" контракт футболиста за 222 миллиона евро. Именно такая сумма была назначена за разрыв соглашения в одностороннем порядке. Сообщается, что УЕФА проверит сделку между клубами и примет решение о возможных дисциплинарных санкциях.

В 2015 году в составе "Барселоны" Неймар выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов УЕФА. Принимал участие в чемпионате мира-2014, в 2013 году был признан лучшим игроком Кубка конфедераций.

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