Неймар подписал пятилетний контракт с "ПСЖ"

МОСКВА, 3 авг — Р-Спорт. Французский "Пари Сен-Жермен" подписал 5-летний контракт с нападающим сборной Бразилии по футболу Неймаром, сообщается в официальном аккаунте клуба в Instagram.
Ранее в четверг представители Неймара выкупили у "Барселоны" контракт футболиста за 222 миллиона евро. Именно такая сумма была назначена за разрыв соглашения в одностороннем порядке. Сообщается, что УЕФА проверит сделку между клубами и примет решение о возможных дисциплинарных санкциях.
В 2015 году в составе "Барселоны" Неймар выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов УЕФА. Принимал участие в чемпионате мира-2014, в 2013 году был признан лучшим игроком Кубка конфедераций.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>