Шведка Шестрем с мировым рекордом выиграла этап Кубка мира по плаванию

МОСКВА, 3 авг — Р-Спорт. Шведка Сара Шёстрём победила с мировым рекордом на 100-метровке кролем на этапе Кубка мира по плаванию в Москве.

Шёстрём проплыла дистанцию за 50,77 секунды. Прежний мировой рекорд (50,91) принадлежал австралийке Кейт Кэмпбелл и был установлен в ноябре 2015 года.

Второй стала голландка Раноми Кромовидьойо (51,14), третьей — Кэмпбелл (51,59).

Россиянка Вероника Федорова стала пятой (52,99), показав одно время с итальянкой Федерикой Пеллегрини. Дарья Карташова заняла 7-е место (54.09), Дарья Устинова – восьмое (54,29).

Днем ранее Шёстрём установила мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем.

Этапы Кубка мира проходят на короткой воде.

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