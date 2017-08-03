В Минспорте разочарованы решением конгресса IAAF продлить отстранение ВФЛА

МОСКВА, 3 авг — Р-Спорт. Минспорт РФ разочарован решением конгресса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

В понедельник рабочая группа IAAF рекомендовала конгрессу продлить отстранение ВФЛА, пока все условия по восстановлению членства ВФЛА не будут выполнены. В четверг конгресс IAAF продлил временное лишение ВФЛА членства в организации. За продление дисквалификации ВФЛА высказались 166 членов конгресса, против — 21.

"Конечно, мы надеялись на лучшее и разочарованы этим решением. Я благодарю представителей тех стран, которые сегодня проголосовали в пользу ВФЛА. Это говорит о том, что доверие к России растет", — цитирует Колобкова пресс-служба Минспорта.

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