Конгресс IAAF продлил временное лишение ВФЛА членства в организации

МОСКВА, 3 авг — Р-Спорт. Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлил временное лишение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членства в организации, сообщает Insidethegames.

В понедельник рабочая группа IAAF рекомендовала конгрессу продлить отстранение ВФЛА, пока все условия по восстановлению членства ВФЛА не будут выполнены.

За продление дисквалификации ВФЛА высказались 166 членов конгресса, против — 21.

ВФЛА продолжает оставаться временно лишенной членства в IAAF из-за последствий допингового скандала, из-за чего российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных соревнованиях под своим флагом. На стартующем 4 августа в Лондоне чемпионате мира выступят 19 россиян, получивших индивидуальные разрешения от IAAF участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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