Мутко: дорожная карта по восстановлению РУСАДА добросовестно реализуется

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Дорожная карта по восстановлению РУСАДА реализуется на добросовестной основе российской стороной, новых требований Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не выдвигало, заявил "Р-Спорт" вице-премьер России Виталий Мутко.

Ранее WADA опубликовало дорожную карту с оставшимися критериями для восстановления соответствия РУСАДА кодексу WADA. Согласно одному из критериев, российские власти должны предоставить доступ к пробам в московской лаборатории, которые были запечатаны из-за федерального расследования.

"Никто никаких требований не выдвинул. Идут какие-то комментарии, все это какие-то глупости. Ничего нового там нет. Дорожная карта — они взяли и опубликовали, а она у нас на столе, мы добросовестно ее реализуем. Никаких требований (ночью) никто не выдвинул. Читать надо ее с карандашом, ведь там половина уже реализована. Оставшаяся половина будет спокойно реализована", — сказал Мутко по телефону.

Согласно одному из критериев министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России и РУСАДА должны признать результаты расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена.

"Мы должны признать результаты расследования комиссии Макларена? Да нет такого, нет такого. Они ждут просто, что будет позиция России. Но мы исходим из того, что президент России публично позицию высказал страны. Что еще нужно? Письменно позиция подготовлена, она никак не отличается от позиции главы государства. Если кто-то чем-то злоупотреблял, нарушал, мы проинформируем и WADA, и всех. У нас на добросовестной основе ведется сотрудничество с WADA", — отметил Мутко.

В докладе Макларена, который был опубликован в двух частях, говорилось о существовании в России покрываемой государством системы сокрытия применения допинга российскими спортсменами и что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого.

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