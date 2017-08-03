Порошенко: Украина гордится боксером Кличко, прославившим страну

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Украина гордится своим боксером Владимиром Кличко, имя которого прославило страну и стало символом победы, заявил президент Украины Петр Порошенко.

В четверг 41-летний Кличко, который на протяжении карьеры владел поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, объявил, что решил уйти из профессионального бокса.

"Имя Кличко стало символом победы и прославило Украину на весь мир. Украина гордится тобой, чемпион", — написал Порошенко в Twitter.

Ім’я Кличко стало символом перемоги та прославило Україну на увесь світ.

Україна пишається тобою, чемпіоне! pic.twitter.com/u29OtblIlJ — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 августа 2017 г.

Кличко на профессиональном ринге одержал 64 победы (53 — нокаутом) при пяти поражениях (4 — нокаутом). На любительском уровне украинец принес своей национальной команде золотую медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории свыше 91 килограммов.

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