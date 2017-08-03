Смирнов: Россия не может предоставить WADA опечатанные СК допинг-пробы

МОСКВА, 3 авг — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Российская сторона неоднократно объясняла Всемирному антидопинговому агентству (WADA), что допинг-пробы в московской антидопинговой лаборатории опечатаны следственным комитетом (СК) РФ и никто не может приказать их открыть, заявил корреспонденту агентства "Р-Спорт" глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.

Ранее WADA опубликовало дорожную карту с оставшимися критериями для восстановления соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA. Согласно одному из критериев, российские власти должны предоставить доступ к пробам в московской лаборатории, которые были запечатаны из-за федерального расследования.

"Они же знают, и мы им много раз объясняли, что все эти пробы опечатаны, с ними ведется работа, которая осуществляется соответствующими следственными органами. И у нас в стране, и в любой другой цивилизованной стране никто не может приказать открыть и распечатать все. Что-то новое. Эти пробы опечатаны следственными органами, лаборатория у университета, и они, очевидно, как-то с ними сотрудничают. Тут мы никак не можем этот процесс ускорить", — сказал Смирнов по телефону.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>