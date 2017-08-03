Россия не примет безоговорочно результаты доклада Макларена, заявил Смирнов

МОСКВА, 3 авг — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Россия не будет безоговорочно принимать результаты доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, как того требует WADA, но признает, что некоторые проблемы были, заявил агентству "Р-Спорт" глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.

Накануне WADA опубликовало дорожную карту с оставшимися критериями для восстановления соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA. Согласно одному из критериев, Министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России и РУСАДА должны признать результаты расследования комиссии под руководством Макларена.

"Что касается Макларена, то мы неоднократно говорили, что в целом мы не отрицаем и признаем, что у нас были проблемы, был сбой, и над этим мы работаем. У нас создана известная программа борьбы с допингом, утвержденная президентом, разработаны мероприятия, и там предполагаются вещи, направленные на то, чтобы сделать спорт у нас "чистым". Что касается доклада, мы неоднократно говорили, что он содержит определенные спорные позиции и положения. Высказывались уже и представители наших спортивных организаций. Безоговорочно никто этот доклад принимать не собирается", – заявил Смирнов.

WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

В докладе Макларена, который был опубликован в двух частях, говорилось о существовании в России покрываемой государством системы сокрытия применения допинга российскими спортсменами и что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого.

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