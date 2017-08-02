Шарапова прервала участие в теннисном турнире в Стэнфорде из-за травмы

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Россиянка Мария Шарапова снялась с турнира в Стэнфорде из-за проблем с левым предплечьем, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.

Шарапова, пропустившая два с половиной месяца из-за травмы, на турнире в Стэнфорде в первом раунде победила американку Дженнифер Брэди — 6:1, 4:6, 6:0. В следующем круге россиянка должна была сыграть с седьмой ракеткой турнира украинкой Лесей Цуренко.

"К сожалению, я должна сняться с сегодняшнего матча. В конце матча в понедельник вечером я почувствовала боль в левом предплечье. После вчерашней проверки доктор рекомендовал мне не рисковать. Болельщики в понедельник были особенными, и мне хотелось бы продолжить выступление на турнире, но я приняла превентивное решение", — сказала Шарапова.

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