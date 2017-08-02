Футболисты ЦСКА обыграли АЕК и пробились в плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 2 авг — Р-Спорт. Футболисты ЦСКА на своем поле обыграли греческий АЕК в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов и пробились в раунд плей-офф квалификации турнира.

Встреча, прошедшая в среду на поле "Арены ЦСКА" в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 74-й минуте забил Бибрас Натхо.

Первый матч команд, прошедший 25 июля в Афинах, завершился победой армейцев со счетом 2:0.

Соперник ЦСКА по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая пройдет в швейцарском Ньоне в пятницу, 4 августа, и начнется в 13:00 по московскому времени.

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