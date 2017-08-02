СМИ узнали новые подробности ситуации с возможным переходом Неймара в "ПСЖ"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Футбольная лига Испании (LFP) намерена помешать переходу игрока сборной Бразилии и "Барселоны" во французский клуб "Пари Сен-Жермен", передает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на испанское издание Sport.
Аргументируя свою позицию, глава LFP Хавьер Тебаса отметил, что этот трансфер не может быть осуществлен без нарушения правил финансового фэйр-плэй. Кроме того, в скором времени может начаться судебное разбирательство между "Барселоной" и отцом Неймара, который выступает агентом игрока, так как клуб не намерен выплачивать ему всю сумму гонорара за то, что летом 2016 года Неймар продлил контракт с каталонской командой.
В этих условиях французский "ПСЖ" был вынужден заморозить сделку о приобретении самого дорого футболиста мира.
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