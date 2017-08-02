СМИ узнали новые подробности ситуации с возможным переходом Неймара в "ПСЖ"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Футбольная лига Испании (LFP) намерена помешать переходу игрока сборной Бразилии и "Барселоны" во французский клуб "Пари Сен-Жермен", передает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на испанское издание Sport.

Сообщается, что руководители национальной лиги хотят заблокировать специальную опцию, прописанную в контракте Неймара, по которой бразильского футболиста можно приобрести за 220 миллионов евро.

Аргументируя свою позицию, глава LFP Хавьер Тебаса отметил, что этот трансфер не может быть осуществлен без нарушения правил финансового фэйр-плэй. Кроме того, в скором времени может начаться судебное разбирательство между "Барселоной" и отцом Неймара, который выступает агентом игрока, так как клуб не намерен выплачивать ему всю сумму гонорара за то, что летом 2016 года Неймар продлил контракт с каталонской командой.

В этих условиях французский "ПСЖ" был вынужден заморозить сделку о приобретении самого дорого футболиста мира.

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