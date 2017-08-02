СМИ: футболисты израильского клуба потерялись по пути на матч с "Зенитом"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Два футболиста израильского клуба "Бней Йегуда" Аяде Абаши и Бен Тургеман потерялись в стамбульском аэропорту во время пересадки, в результате чего опоздали на рейс в Санкт-Петербург, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на интернет-ресурс Sport5.

Отмечается, что теперь спортсмены прибудут в Петербург другим рейсом, данный инцидент не должен помешать им принять участие в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Зенита", который состоится 3 августа.

В первом матче двух этих команд в Израиле российский клуб выиграл со счетом 2:0. В случае победы по сумме двух встреч "Зенит" пройдет в раунд плей-офф, жеребьевка которого состоится 4 августа.

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