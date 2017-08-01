Мутко считает правильной идею вернуть вытрезвители на время ЧМ-2018

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 1 авг — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко считает правильной идею вернуть на время чемпионата мира по футболу 2018 года вытрезвители и заявил, что "это создание человеческих условий для фанатов, которые перебрали".

Система медвытрезвителей была ликвидирована в России в 2011 году. Еще осенью 2016 года главный нарколог РФ, глава Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн сообщил, что в преддверии ЧМ-2018 в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, в обязательном порядке откроют вытрезвители. В понедельник Брюн заявил РИА Новости, что окончательного решения по организации системы вытрезвителей в России, в том числе и в городах, где пройдут матчи турнира, пока нет, но вопрос прорабатывается.

"Вы смеетесь зря, это их подают как вытрезвители. Это создание человеческих условий. В свое время эти все системы были разрушены, речь идет о том, что человек может перебрать. Фанаты. Ему нужно достойное место. В этом плане есть просьба МВД создать такие возможности в каждом субъекте. Мы это сделаем. Человек перебрал, ему надо отдохнуть. А помещение найдем", — сказал журналистам Мутко, который во вторник находится с инспекционным визитом в Калининграде, где пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира 2018 года.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира, помимо Калининграда, будут сыграны в Москве, Волгограде, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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