В Адыгее завершили реконструкцию республиканского стадиона

МАЙКОП, 1 авг — РИА Новости. Строительство северной трибуны республиканского стадиона "Дружба" завершилось в Адыгее, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти республики.

Масштабная реконструкцию стадиона "Дружба" началась в 2009 году. На нее направлено из всех уровней бюджета около 1 миллиарда рублей. Северная трибуна, которой не было в первоначальном проекте, стала последним этапом реконструкции. Трибуна с навесом и подтрибунными помещениями рассчитана на 3,3 тысяч мест. На ее возведение было затрачено более 185,6 миллиона рублей.

"Вложено много усилий, проделан большой объем работ, чтобы получить сегодня современный спортивный комплекс. Здесь созданы условия как для проведения соревнований разного уровня, тренировок, так и для проживания приезжих спортсменов. В целом развитию спортивной инфраструктуры мы уделяем большое внимание. И продолжим реализовывать задачи по созданию условий для занятий спортом в каждом муниципалитете", — цитирует пресс-служба слова врио главы республики Мурата Кумпилова.

Торжественное открытие стадиона после полной реконструкции планируется приурочить к празднованию Дня республики Адыгея, который отмечается в начале октября.

Другие новости региона читайте здесь >>