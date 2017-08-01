Россияне победили в командных соревнованиях в ските на ЧЕ по стрельбе

Россиянин Антон Астахов принимает участие в соревнованиях по скиту. Архивное фото

Россиянин Антон Астахов принимает участие в соревнованиях по скиту. Архивное фото

МОСКВА, 1 авг — Р-Спорт. Мужская сборная России стала победителем командных соревнований в ските на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе в Баку.

Россияне Антон Астахов, Александр Землин и Николай Теплый в сумме набрали 362 очка. Второе место заняли итальянцы (359). Тройку призеров замкнули шведы (357).

Позднее во вторник состоится финал в ските в личных соревнованиях, куда пробились два россиянина – Астахов с лучшим результатом в квалификации и Землин.

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