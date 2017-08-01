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Спорт

В ВФЛА заявили, что не питают иллюзий насчет скорого восстановления в IAAF

12:5301.08.2017
(обновлено: 12:56 01.08.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПапка с символикой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)Папка с символикой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 авг – Р-Спорт, Семен Галькевич. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не питает иллюзий, что вопрос восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) будет решен быстро, заявил агентству "Р-Спорт" исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.

Вывеска Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Архивное фото
© AP Photo / Lionel Cironneau
Рабочая группа IAAF предложила продлить отстранение ВФЛА
Рабочая группа IAAF в понедельник рекомендовала конгрессу организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), пока все условия по восстановлению членства ВФЛА не будут выполнены. Конгресс IAAF пройдет 2 и 3 августа в Лондоне.

"ВФЛА не питает иллюзий, что сейчас все решится, и нас восстановят, потому что работы действительно много. Кризис, который имел место, он не на поверхности, он внутри нас, он внутри спортсменов, бегающих от допинг-офицеров, не сдающих медали, внутри тренеров, продолжающих работу, несмотря на отстранение. Все это – в сознании, должно пройти время, чтобы это изменить. Не все так легко и просто", — сказал Паркин по телефону.

По словам Паркина, ВФЛА "понятна текущая ситуация". "Пока не будет восстановлено РУСАДА, пока не будет закончено расследование, у нас будут оставаться невыполненные критерии, и соответственно ВФЛА не будет восстановлена. Но эти моменты меньше всего зависят от ВФЛА и IAAF, потому что РУСАДА должно восстановить WADA, а расследование проводят правоохранительные органы Франции и России, а мы лишь оказываем содействие", — отметил собеседник агентства.

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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Однако эти моменты, очень субъективные моменты, нам ставят в недоработки. Самое же главное, что у нас идет тестирование, оно продолжается. И сегодня допинговая ситуация в России значительно сокращена по сравнению с тем, что было в прошлые годы. Понятно, что есть вопросы, которые не решены, но их надо решать совместно с мировым сообществом, а не в переписке с рабочей группой. Гораздо эффективнее этой бюрократической переписки было бы, если бы наши спортсмены, специалисты, судьи, не были бы исключены из мирового сообщества. Сейчас в нашем текущем отчете 160 пунктов, по которым мы дискутируем с рабочей группой, и на каждый пункт мы представляем документы, аргументацию. Вы понимаете, в какую большую бюрократическую машину мы ввязались", — продолжил функционер.

Конгресс IAAF пройдет 2 и 3 августа в Лондоне. "Сейчас президент ВФЛА Шляхтин летит в Лондон, где он будет убеждать, будет общаться с делегатами конгресса IAAF. Он будет докладывать о том, что нами сделано за 20 месяцев, доложит про моменты, которые не вошли в отчет. Будем надеяться, что конгресс выслушает, и будет какая-то дискуссия", — заключил Паркин.

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