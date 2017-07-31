В Лос-Анджелесе подтвердили, что примут Олимпиаду-2028

МОСКВА, 31 июл — Р-Спорт. Пресс-секретарь президента городского совета Лос-Анджелеса Герба Уэссона Каолин Мейза подтвердила, что с представителями Международного олимпийского комитата (МОК) достигнута договоренность о проведении в городе в 2028 году летних Олимпийских игр, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Она отметила, что, как ожидается, в конце недели соглашение будет рассмотрено советом.

В июле МОК окончательно одобрил кандидатуры Парижа и Лос-Анджелеса на проведение Олимпийских игр 2024 или 2028 годов, они стали единственными кандидатами, однако не было известно, какой из городов какие игры примет.

В понедельник издание Los Angeles Times сообщило, что достигнуто соглашение о проведении Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, и что МОК должен сделать заявление относительно мест проведения Игр 2024 и 2028 годов позже в понедельник.

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