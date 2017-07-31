"Спартак" обыграл "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 31 июл — Р-Спорт. Футболисты московского "Спартака" обыграли "Краснодар" в матче 3-го тура чемпионата России-2017/18.

Встреча, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу "красно-белых", в составе которых отличились Квинси Промес (38-я минута, с пенальти) и Фернандо (45+1) ударом со штрафного.

"Краснодар" (6 очков) потерпел первое поражение в сезоне и идет на 5-м месте в турнирной таблице РФПЛ, "Спартак" (5 баллов), впервые победивший в нынешнем чемпионате, занимает 8-ю строчку.

В следующем туре 6 августа "Спартак" на выезде сыграет с санкт-петербургским "Зенитом", а "Краснодар" в этот же день примет екатеринбургский "Урал".

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