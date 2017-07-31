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Спорт

СМИ: Роналду переложил ответственность за неуплату налогов на помощников

17:3331.07.2017
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкКриштиану Роналду. Архивное фотоКриштиану Роналду. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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МАДРИД, 31 июл – РИА Новости. Футболист сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который в понедельник давал показания в суде по делу о неуплате налогов, переложил всю ответственность на своих помощников, сообщает газета El Mundo со ссылкой на свои источники.

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© РИА Новости / Мария Плотникова
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Роналду в понедельник дал показания в суде первой инстанции города Посуэло-де-Аларкон (провинция Мадрид) по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму в 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы, в котором его подозревает прокуратура.

Роналду провел в здании суда полтора часа, однако не стал выступать перед многочисленными журналистами, которые дожидались его появления.

Как сообщают испанские СМИ со ссылкой на свои источники, вопросы, которые задавала судья Моника Феррер Гомес, касались создания общества Tollin, решения задекларировать доходы в 2014 году, а не раньше. Футболист на них отвечал, что "верил своим помощникам". Он сказал также, что ничего не знал о том, как отчитывается перед налоговыми органами.

Источники издания утверждают, что ни прокуратуру, ни государственного адвоката не устроили ответы, поскольку "он не предложил конкретных объяснений по поводу налоговых операций, которые привели к началу расследования".

На все уточняющие вопросы судьи футболист отвечал, что все сделал верно и все его действия соответствовали тому, что ему советовали помощники.

"Если бы меня не звали Криштиану Роналду, меня бы здесь не было", — приводит слова футболиста издание El Español.

Газета ABC сообщает, что в ходе ответов на вопросы Роналду заявил, что "все сделал правильно и хотел сделать все законно". "Все, что делает Налоговая служба, связано с тем, что я Криштиану Роналду", — приводит издание слова футболиста.

Судья Моника Феррен Гомес собирается вызвать для дачи показаний ряд людей из близкого окружения Роналду: Луиса Корреа, Карлоса Осорио и Криса Фарнела, утверждает газета.

Иск в отношении португальского футболиста, поданный в суд в июне, основан на отчете Государственного налогового агентства, согласно которому Роналду "фальсифицировал" передачу имиджевых прав обществу Tollin Associates LTD, зарегистрированному на Виргинских островах, единственным акционером которого он сам и являлся. Tollin Associates LTD передало право на распоряжение имиджем футболиста другому обществу — Multisports&Image Management LTD, зарегистрированному в Ирландии, которое занималось вопросами имиджа футболиста только по согласованию с Tollin Associates LTD. В связи с этим, по мнению прокуратуры, передача прав второму обществу "была абсолютно не нужна" и "единственной целью было сокрытие доходов".

Общая сумма уклонения от уплаты налогов составила 14,7 миллиона евро, в том числе в 2011 году — 1,39 миллиона евро, в 2012 году — 1,66 миллиона, в 2013 — 3,2 миллиона, в 2014 — 8,5 миллиона.

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