ОКР предложил сборной Франции по фехтованию провести игры в Париже и Москве

МОСКВА, 31 июл — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Сборная России по фехтованию может провести матчи с командой Франции в Париже и Москве, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

В понедельник в здании ОКР в Москве проходит пресс-конференции, посвященная итогам первого года деятельности Независимой общественной антидопинговой комиссии и основным направлениям дальнейшей совместной работы ОКР и НОАК с участием Жукова и Виталия Смирнова.

"На сессии МОК мы выступили с предложением провести матчи между разными сборными. Например, фехтовальщики сборных России и Франции один матч в Париже (могут) провести, один — в Москве. Также мы говорили с Олимпийским комитетом США, чтобы провести матч среди сборных по борьбе, наши предложения получили позитивный отклик", — заявил Жуков журналистам.

По словам почетного члена МОК Виталия Смирнова, президент Международной федерации фехтования (FEI) Алишер Усманов поддерживает идею проведения матча по фехтованию. "Усманов горячо поддержал идею проведения матча по фехтованию с Францией. Надо, чтобы в таких матчах элита спорта показала, насколько спорт прекрасен, что в спорте нет обмана, что он пропагандирует дружбу. Президент Франции тоже поддержал эту инициативу. Аналогичная реакция и у США на предложение о таких матчах. Президент нашей страны тоже проинформирован, он тоже поддерживает это", — заявил Смирнов журналистам.

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