"Зенит" одержал третью победу подряд на старте РФПЛ, обыграв "Тосно"

МОСКВА, 30 июл — Р-Спорт. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" нанесли гостевое поражение "Тосно" из Ленинградской области в третьем туре чемпионата России.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу номинальных гостей. Единственный мяч в игре на 10-й минуте забил Александр Кокорин.

В следующем туре 6 августа "Зенит", одержавший три победы подряд, примет действующего чемпиона страны московский "Спартак". "Тосно", потерпевший три поражения в трех матчах РФПЛ, в этот же день в Туле сыграет с местным "Арсеналом".

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