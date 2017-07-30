Российские пловцы завоевала бронзу ЧМ в комбинированной эстафете

Чемпионат мира FINA 2017. Плавание. Седьмой день

Чемпионат мира FINA 2017. Плавание. Седьмой день

БУДАПЕШТ, 30 июл — Р-Спорт. Мужская команда сборной России по плаванию завоевала бронзу на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

В финале россияне Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Александр Попков, Владимир Морозов проплыли эстафету за 3 минуты 29,76 секунды.

Победителями эстафеты стали пловцы сборной США (3.27,91), второе место заняла команда Великобритании (3.28.95).

Мужская комбинированная эстафета стала последним стартом чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

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