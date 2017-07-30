Американские пловчихи выиграли комбинированную эстафету с мировым рекордом

БУДАПЕШТ, 30 июл — Р-Спорт. Женская сборная США по плаванию победила в комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

В финале американки проплыли дистанцию за 3 минуты 51,55 секунды. Этот результат на 0,50 секунды превосходит мировой рекорд, который установили те же американки на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

Россиянки Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова, Вероника Попова заняли второе место с результатом 3 минуты 53,38 секунды и установили новый рекорд Европы в этом виде программы.

Бронза досталась австралийкам (3.54,29).

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